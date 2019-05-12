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Kamyonetin kasasında 33 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan, Afganistan ve Pakistan uyruklu 33 kaçak yakalandı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan, Afganistan ve Pakistan uyruklu 33 kaçak yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Malatya karayolunda yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine Y.T. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Kontrolde, kamyonetin üzeri brandayla kapatılan kasasında, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 33 kaçak yakalandı. Kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücüsü Y.T. gözaltına alındı.

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