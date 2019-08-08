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Kamyonetin kasasını ahşap ev monte etti, yaylaları geziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

GİRESUN’un Dereli ilçesinde yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılan Kenan Bayraktar (44), ilginç bir yönteme başvurdu.

Kamyonetin kasasını ahşap ev monte etti, yaylaları geziyor

Nedim KOVAN- Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’un Dereli ilçesinde yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılan Kenan Bayraktar (44), ilginç bir yönteme başvurdu. Bayraktar, inşa ettiği 15 metrekarelik ahşap evi kamyonetin kasasına monte ederek yaylaları dolaşıp, çay satmaya başladı.
Dereli ilçesinde yaşayan Kenan Bayraktar, yaylalarda sıkı denetim nedeniyle ev yapamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Belediyenin yıkım ekiplerinden kaçırmak için gecekondusunu tekerlekli olarak inşa eden vatandaşın hikayesinin anlatıldığı Kemal Sunal’ın ‘Gülen Adam’ filminden esinlenen Bayraktar, inşa ettiği 15 metrekarelik ahşap evi kamyonetinin kasasına monte etti. Kamyonetle yaylaları dolaşan Bayraktar, çay evine dönüştürdüğü yapıda çay satarak kazanç elde ediyor. Bayraktar'ın Kulakkaya yaylasına götürdüğü yaklaşık 15 bin liraya mal olan ev, ilgi gördü.
'ŞİMDİ TÜM YAYLALAR BENİM OLDU'
Yaylada bir ev hayali kurduğunu, ancak buna izin çıkmadığını anlatan Kenan Bayraktar, "Yaylada ev yapamıyordum. Şimdi tüm yaylalar benim oldu. Hem geziyorum, hem çay satıyorum. Yayla yayla gezmeyi düşünüyorum. Görenlerin çok ilgisini çekiyor, olumlu tepkiler alıyorum. Bu ilgi benim de hoşuma gidiyor. Olumlu tepkiler alıyorum. Genelde 'Kemal Sunal filmini çok mu izledin?' diye soran var. Kemal Sunal filminde vardı böyle şey. Ben de ondan esinlendim. Bunun yapımı yaklaşık 15 bin liraya mal oldu. Yaylalara beton bina yapmak tamamen yasak. Ben de arabanın üzerine bunu yaparak çözüm buldum" dedi.
Kamyonet evle yayla yayla gezmeyi düşündüğünü de belirten Kenan Bayraktar, evi gören herkesin cep telefonuyla fotoğrafını çektiğini ve sosyal medyada paylaştığını ifade etti.
Yaylacılardan Cemil Öner, "Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık, çok güzel yapmışlar. Kamyonetle istediği yere gider, buraya renk kattı. Kulakkaya yaylasında kalmasını istiyoruz. Her hafta sonu turlar geliyor buraya, eve ilgi gösteriyorlar, biz de memnunuz" diye konuştu.
'AHŞAP İÇİNDE BÖYLE EV GÖRMEK GÜZEL'
Zeki Tatar ise, "Kemal Sunal'ın filmlerinde gördüğümüzü burada doğayla iç içe görüyoruz. Bu kadar beton içinde seyyardan ahşap içinde böyle ev görmek güzel. Özellikle fotoğraflarını çektim, Fransa'da ve Almanya'da arkadaşlarıma gönderdim. Sırf bu arabayı görmek için buraya yaylaya geldim, çokta hoşuma gitti" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetin kasasını ahşap ev monte etti, yaylaları geziyorKamyonetin kasasını ahşap ev monte etti, yaylaları geziyorKamyonetin kasasını ahşap ev monte etti, yaylaları geziyorKamyonetin kasasını ahşap ev monte etti, yaylaları geziyor

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