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Kamyonetin kasasının çevresine zulalanmış sigara, polisin dikkatinden kaçmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 16:09 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasının çevresine zulalanmış 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

Van’da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasının çevresine zulalanmış 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, kapalı kasa çevresine zulalanmış 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Öte yandan, Özalp karayolu üzerinde durdurulan bir minibüsün şase boşluklarına zulalanmış 125 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili M.H.D. ve İ.S. isimli 2 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapıldı.

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