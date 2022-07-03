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Kamyonetin önü dolu olduğu için kasaya bindirildi, dehşeti yaşadı! Sürücü kilometrelerce sonra fark etti

03.07.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de kamyonetin ön kısmı dolu olduğu için kasasında seyahat eden Nurmyrad Jamardow, kapısı açık bırakılan kasadan yola düştü. Adeta dehşeti yaşayan Jamardow, arkadan gelen servis minibüsünün altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtuldu. Kamyonet sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçinin kamyonette olmadığını kilometrelerce ilerledikten sonra fark etti. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği, polisin kaza ile ilgili incelemesinin ise sürdüğü öğrenildi.

Hareket halindeki kamyonetin kasasından düşen işçinin ağır yaralandığı kaza Arnavutköy'de yaşandı. E.D yönetimindeki kamyonetin açık bırakılan kasasından düşen Türkmenistan uyruklu Nurmyrad Jamardow, ağır şekilde yaralandı. Açık kapıdan yola düşen işçi, hemen arkadan gelen servis minibüsü şoförünün refleksi sayesinde ezilmekten son anda kurtuldu. Kazayı gören çevredekiler, kamyonetten düşen Nurmyrad Jamardow'un yardımına koştu.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞMÜŞ

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. İlk anlarda kamyonetten yola atıldığı düşünülen kişinin, kamyonet kasasında seyahat ettiği ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

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KAMYONET SÜRÜCÜSÜ KİLOMETRELERCE SONRA FARK ETTİ

Türkmenistan uyruklu Nurmyrad Jamardow'un düştüğü kamyonetin sürücüsü ise, işçinin kamyonetteki yokluğunu kilometrelerce ilerledikten sonra fark etti. Kamyonet sürücüsü E.D., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan sürücü E.D., Nurmyrad Jamardow'u günübirlik işte çalıştırmak üzere aldığını, kamyonetin ön kısmı dolu olduğu için kamyonetin kasasına bindirdiğini söyledi. Kamyonet sürücüsü, Jamardow'un yola düştüğünü hiç anlamadıklarını, kilometrelerce sonra durduklarında kamyonet kasasının boş olduğunu fark ettiklerini dile getirdi.

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Yaralı işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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kaza
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