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Kamyonetin takla attığı kazadan yaralı kurtuldular

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

Kayseri-Malatya karayolunda kamyonetin takla attığı kazada iki kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay mevkii yakınlarında 58 yaşındaki Hüseyin A.’nın kullandığı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda takla attı.

Kamyonetin takla attığı kazadan yaralı kurtuldular

Kayseri-Malatya karayolunda kamyonetin takla attığı kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay mevkii yakınlarında 58 yaşındaki Hüseyin A.’nın kullandığı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda takla attı. Kaza sonrasında yaralıların yardımına ilk olarak vatandaşlar koştu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, Hüseyin A. ve yanında bulunan 65 yaşındaki Esme A.’yı ilk müdahalenin ardından Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Kamyonetin takla attığı kazadan yaralı kurtuldular

Kamyonetin takla attığı kazadan yaralı kurtuldular

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