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Kamyonetin üstüne çıkıp, daireye girmeye çalışan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

ADANA'da park halindeki kamyonetin üzerine çıkıp, hırsızlık amacıyla bir apartman dairesinin balkonuna atlayan Eyyüp G. (19),  güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

ADANA,(DHA)- ADANA'da park halindeki kamyonetin üzerine çıkıp, hırsızlık amacıyla bir apartman dairesinin balkonuna atlayan Eyyüp G. (19), güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Polis ekiplerince yakalanan Eyyüp G., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çukurova ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde iddaya göre Eyyüp G., bir apartmanın yanında park halindeki kamyonetin üzerine çıkıp birinci kattaki dairenin balkonuna girdi. Ev sahibi tarafından fark edilen Eyyüp G., daha sonra balkondan atlayıp gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte kaçtı. Elinde sopayla hırsızları kovalayan ev sahibi polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli Eyyüp G.'nin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Eyyüp G.'nin hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olduğu ve daha önce anı yöntemle 3 evde hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Eyyüp G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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