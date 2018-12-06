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Kamyonetin yakıt deposundan 32 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 09:19 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesinde, yol kontrolünde, sürücüsü şüphe üzerine durdurulan kamyonetin yakıt deposunda, 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.

Kamyonetin yakıt deposundan 32 kilo eroin çıktı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'ın Edremit ilçesinde, yol kontrolünde, sürücüsü şüphe üzerine durdurulan kamyonetin yakıt deposunda, 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit'in Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, sürücüsü şüphe üzerine durdurulan 30 AB 303 plakalı kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpek 'Alfa' ile yapılan aramada, aracın yakıt deposunda gizlenen 60 paket halinde 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü H.G., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetin yakıt deposundan 32 kilo eroin çıktıKamyonetin yakıt deposundan 32 kilo eroin çıktıKamyonetin yakıt deposundan 32 kilo eroin çıktıKamyonetin yakıt deposundan 32 kilo eroin çıktı

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