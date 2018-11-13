HABER

Kamyonetin yaşlı adama çarpma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

KONYA'da, Abdullah Gürhan (78), yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kamyonetin yaşlı adama çarpma anı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Abdullah Gürhan (78), yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Gürhan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Çetin'in kullandığı 42 FOL 65 plakalı kamyonet, iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Gürhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde bir süre sürüklenen Gürhan, ağır yaralandı. Gürhan'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Gürhan'ı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gürhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Hasan Hüseyin Çetin yönetimindeki kamyonetin Abdullah Gürhan'a çarpma anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Sürücü Çetin'in, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan kazadan 1 gün önce aynı yerde üç aracın karıştığı zincirleme kaza da yine kameralara yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetin yaşlı adama çarpma anı kameradaKamyonetin yaşlı adama çarpma anı kameradaKamyonetin yaşlı adama çarpma anı kameradaKamyonetin yaşlı adama çarpma anı kamerada

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sosyal medya üzerinden silah ticaretine gözaltıSosyal medya üzerinden silah ticaretine gözaltı
Taziyeye giderken kaza yaptılar: 4 yaralıTaziyeye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Suudiler dinlediğinde 'ancak eroin alan birisi yapar' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Suudiler dinlediğinde 'ancak eroin alan birisi yapar' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da CHP ile AK Parti başa baş!

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da CHP ile AK Parti başa baş!

İlginizi Çekebilir

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu. Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu. Yapmayınca da...

7 aydır araştırılıyordu! Ne olduğu öğrenilince hemen koruma altına alındı

7 aydır araştırılıyordu! Ne olduğu öğrenilince hemen koruma altına alındı

Kuyumculardan dolandırıcılara karşı WhatsApp'lı önlem!

Kuyumculardan dolandırıcılara karşı WhatsApp'lı önlem!

Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde yaşayan herkesin soyadı 'Sarı'

Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde yaşayan herkesin soyadı 'Sarı'

Elektrik direğine çarptı, paramparça oldu! Feci ölüm

Elektrik direğine çarptı, paramparça oldu! Feci ölüm

Göz göre göre cinayet! Öldürülen kadının bir gün önceki ses kaydı ortaya çıktı

Göz göre göre cinayet! Öldürülen kadının bir gün önceki ses kaydı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.