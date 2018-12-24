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Kamyonetinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'da epilepsi hastası olduğu iddia edilen Emin Eroğlu (54), kamyonetinde ölü bulundu.

Kamyonetinde ölü bulundu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da epilepsi hastası olduğu iddia edilen Emin Eroğlu (54), kamyonetinde ölü bulundu. Eroğlu'nun ölüm nedeni araştırılıyor.
Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 114. Sokak üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan boşluk alanda park halindeki 07 HP 449 plakalı kamyonette bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içinde hareketsiz yatan Emin Eroğlu'nun nefes almadığını fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlu'nun yaşamını yitirdiğini saptadı. Sağlık ekipleri, bir süredir kamyonetinde yaşayan Eroğlu'nun epilepsi hastası olduğunu, daha önce defalarca müdahale ettiklerini kaydetti.
Yapılan incelemenin ardından Eroğlu'nun cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülü.

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Kamyonetinde ölü bulundu

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