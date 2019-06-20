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Kamyonetini yıkım ekiplerinin üzerine sürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 13:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da başkasına ait bir arazide odun ticareti yaptığı ve konakladığı iddia edilen A.T., yıkım için gelen ekiplerin üzerine kamyonetini sürdü.

Kamyonetini yıkım ekiplerinin üzerine sürdü

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da başkasına ait bir arazide odun ticareti yaptığı ve konakladığı iddia edilen A.T., yıkım için gelen ekiplerin üzerine kamyonetini sürdü. 1 kişinin yaralanmasına neden olan A.T. ile görevlilere direnen eşi ile 2 çocuğu gözaltına alındı. Yıkım gözaltı işleminin ardından yapıldı.
Olaylı yıkım, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar kenarında başkasına ait arazide odun ticareti yaptığı ve konakladığı öne sürülen A.T., işyerinin yıkımı için gelen ekiplere ailesiyle direndi. A.T., kamyonetini ekiplerin ve arazi sahiplerinin üzerine sürdü. Arazi sahiplerinin çalışanı olduğu belirtilen Fethi Kaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de karşı koyan A.T., eşi ve iki çocuğunu, ekipler havaya ateş ederek sakinleştirmeye çalıştı. A.T. ile polis memurunu yere düşürüp elindeki tabancayı almaya çalışan eşi N.T. ve çocukları A.V.T, ile N.T'yi gözaltına aldı. Gözaltı işleminin ardından yıkım gerçekleştirildi.
'ARAZİYİ BOŞALTMAK İÇİN PARA İSTEDİLER'
Arsa sahiplerinden avukat Ömer Avşaroğlu, arazinin 9 dönüm büyüklüğünde, ticari değeri yüksek bir arazi olduğunu söyledi. Arazinin tapusu kendilerinde bulunmasına rağmen ailenin yıllardır buradan çıkmadığını söyleyen Avşaroğlu, "Bizden arsayı boşaltmak için para istediler. Biz de tapulu arazimizdeki kişilere para vermek istemedik. Çıkmaları için hukuki mücadele başlattık. Ona rağmen çıkmamak için ekiplere zorluk çıkardılar" dedi.

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Kamyonetini yıkım ekiplerinin üzerine sürdüKamyonetini yıkım ekiplerinin üzerine sürdüKamyonetini yıkım ekiplerinin üzerine sürdüKamyonetini yıkım ekiplerinin üzerine sürdü

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