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  4. Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti

Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti

04.12.2020 23:05 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Erdemli ilçesinde park halindeki kamyonetin hareket etmesi sonucu altında kalan araç sahibi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Tapureli Mahallesi Hacısalı Mevkisi’nde meydana geldi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde park halindeki kamyonetin hareket etmesi sonucu altında kalan araç sahibi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Tapureli Mahallesi Hacısalı Mevkisi’nde meydana geldi. 33 VA 357 plakalı kamyonetinin önünde odun kestiği öğrenilen Aydın Yılmaz (38) kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı. Yanında bulunan 5 yaşındaki çocuğu İ.A. bağırarak "Babam yere düştü kalkmıyor" diyerek annesinden yardım istedi. Olay yerine gelen Aydın Yılmaz’ın eşi, ambulansı arayıp yardım istedi. Yılmaz’a ilk müdahale eşi tarafından yapıldı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri müdahaleyi sürdürdü ancak Yılmaz, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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