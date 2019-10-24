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Kamyonetinin yandığını komşuları haber verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, aynı yerde yaklaşık 1 yıldır park halinde duran kamyonet, kasasında çıkan yangında hasar gördü.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, aynı yerde yaklaşık 1 yıldır park halinde duran kamyonet, kasasında çıkan yangında hasar gördü. Kamyonetin sahibi Emrullah Çelik, yangını yemek yerken, komşularının telefon etmesiyle öğrendiğini söyledi.
Manavgat'a bağlı Mimar Sinan Mahallesi 6016 Sokak'ta, yaklaşık 1 yıldır park halinde duran, kasasında çeşitli malzemelerin olduğu, 08 LY 245 plakalı kamyonette, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Kamyonetin kasasında belirlenemeyen nedenle başlayan yangını mahalle sakinleri, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangında kamyonetin kasası ve içinde bulunan çeşitli malzemeler hasar gördü.
Kamyonetin aynı sokakta oturan sahibi Emrullah Çelik, görevlilere pazarcı olduğunu belirterek, "Ruhsatı benim üzerime değil ama kamyonetin sahibi benim. Yemek yerken komşular, 'Senin araba yanıyor' diye haber verdi. Hemen geldim" dedi.
Kamyonetin yaklaşık 1 yıldır aynı yerde park halinde durduğunu anlatan Çelik, "Ben kendi halinde bir seyyar pazar esnafıyım. Kimseyle bir düşmanlığım yok. Kamyonetin kasasında, pazarda ve tarlalarda kullandığım malzemeler vardı" diye konuştu.
Mahalle sakinleri ise yangının durup dururken çıkamayacağını, birinin ateş attığını veya sigara izmariti atmış olabileceğini öne sürdü.

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