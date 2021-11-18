Kamyonetiyle duvara çapıp sıkışan sürücü, kurtarılınca dua etti

Kaza, Yavuz Selim Mahallesinde saat 02.30 sıralarında yaşandı. Kamyonet sürücüsü Hüseyin Küçük, Mehmet Akif Bulvarı'nda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir binanın duvarına çarptı. Kazada kamyonette sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü yoğun çabalar sonucu yaklaşık yarım saatte kurtardı. Araçtan çıkarılan sürücüye sağlık görevlileri ilk müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

ELLERİNİ HAVAYA KALDIRARAK DUA ETTİ

Öte yandan, sağlık ekiplerinin ambulansa taşıdığı yaralı sürücü, ellerini havaya kaldırarak dua etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

