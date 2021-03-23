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Kamyonetle balık istifi yolculuk

23.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da durdurulan bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan 27 tarım işçisi görenleri hayrete düşürdü.Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi’nde huzur ve güven uygulaması kapsamında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan ve yolcu taşıma yetkisi olmayan 33 CED 99 plakalı bir kamyonetle yolcu taşımacılığı yapıldığı tespit edildi.

Kamyonetle balık istifi yolculuk

Adana’da durdurulan bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan 27 tarım işçisi görenleri hayrete düşürdü.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi’nde huzur ve güven uygulaması kapsamında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan ve yolcu taşıma yetkisi olmayan 33 CED 99 plakalı bir kamyonetle yolcu taşımacılığı yapıldığı tespit edildi. Aracın kasasından toplam 27 tarım işcisi çıktı. Pandemiye rağmen balık istifi yolculuk yapan tarım işçileri başka araçlarla gidecekleri yere götürüldü.
Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince gerekli idari işlem yapıldı.

Kamyonetle balık istifi yolculuk

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