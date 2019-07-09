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Kamyonetle çarpışan hafif ticari araç iki teker üzerinde kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 18:33 | Son Güncelleme

BURSA'da, kamyonetle çarpışan hafif ticari araç, savrulup, kaldırımdaki demir direkte sol tekerlerinin üzerinde kaldı.

Kamyonetle çarpışan hafif ticari araç iki teker üzerinde kaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da, kamyonetle çarpışan hafif ticari araç, savrulup, kaldırımdaki demir direkte sol tekerlerinin üzerinde kaldı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi Öz Yeşil Caddesi'nde meydana geldi. Ersin Aydın (34) yönetimindeki 16 ADG 434 plakalı kamyonetle, 4. Sokak'tan gelen Bülent Barışen'in (22) kullandığı 16 TR 387 plakalı hafif ticari araç, sokak ve caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrulup, sokaktaki dükkanın önündeki demir direkte sol tekerlerinin üzerinde kaldı. Kazada, Barışen yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetle çarpışan hafif ticari araç iki teker üzerinde kaldıKamyonetle çarpışan hafif ticari araç iki teker üzerinde kaldıKamyonetle çarpışan hafif ticari araç iki teker üzerinde kaldıKamyonetle çarpışan hafif ticari araç iki teker üzerinde kaldı

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