Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ŞIRNAK, (DHA)- Şırnak’ın Cizre ilçesinde kamyonetle çarpıyan motosikletin sürücüsü Şahin Dalmış (19), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Cizre Yeni Çevre Yolu Okullar Bölgesi'nde meydana geldi. İdil yönünden gelen Şahin Dalmış'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün adı açıklanmayan 47 AF 275 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Dalmış, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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