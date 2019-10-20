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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Göster Başar Okyay (52), yaşamını yitirdi.

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Göster Başar Okyay (52), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Soğancılar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kırsal Şeyhler Mahallesi'ndeki bir arkadaşının düğününe katıldıktan sonra Çine'deki evine dönmek üzere yola çıkan Göster Başar Okyay yönetimindeki 09 LV 480 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Erol İpek yönetimindeki 09 LD 911 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Okyay, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Okyay, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Damacana su satışı işi ile uğraştığı belirtilen Okyay'ın, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Ancak Okyay, yolda yaşamını yitirdi.
Okyay'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, kamyonet sürücüsü Erol İpek'i gözaltına aldı.

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