Kamyonetle çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı

Bursa’nın İznik ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir lokantada kuryelik yapan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Boyalıca köyü ürün toplama merkezi girişinde meydana geldi. Orhangazi karayolundan ürün alım merkezine giriş yapmak üzere olan Mehmet T. idaresindeki kamyonete, karşı istikametten gelen E.B (17) idaresindeki 16 RBM 96 plakalı motosiklet çarptı. Kazada bir lokantada kuryelik yaptığı öğrenilen E.B (17) ağır yaralandı. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç, İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

