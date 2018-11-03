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Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandı.

Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çelik yönetimindeki 07 ACH 134 plakalı kamyonetle 07 LIZ 39 plakalı motosiklet çarpıştı. Başlarında kask bulunan isimleri öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü ve arkasında oturan kızı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandıKamyonetle çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandı

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