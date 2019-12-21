HABER

Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 15:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametinden Bağpınarı Mahallesi’ne giden Arif Kaya (49) yönetimindeki 59 LV 798 plakalı otomobil, bir aracın geçişi sırasında görüş açısının daralması nedeniyle karşı yönden gelen Hayrettin Hançer yönetimindeki 14 KP 464 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Arif Kaya ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
MSB: Irak Kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiMSB: Irak Kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
İdlib kırsalında patlamaİdlib kırsalında patlama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu! 'Burnunu yaptırmış'

Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu! 'Burnunu yaptırmış'

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul havalimanlarında akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Aralarında polisler de var

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

MSB duyurdu: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Rejim uçakları Serakib'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

Rejim uçakları Serakib'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

Ağabeyiyle yolda yürürken bir anda...

Güvenlik soruşturmasıyla ilgili yeni gelişme! O madde tekliften çıkarılıyor!

O madde tekliften çıkarılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.