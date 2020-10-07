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Kamyonetle çarpışan otomobil parçalandı 3 kişi ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 16:11 | Son Güncelleme

Karaman’da kamyonetle çarpışan otomobil parçalanarak kullanılamaz hale gelirken, otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.Kaza, saat 14.00 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 8.

Karaman’da kamyonetle çarpışan otomobil parçalanarak kullanılamaz hale gelirken, otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dede B. yönetimindeki 42 CLB 78 plakalı Mazda marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak için sağ şeritten sol şeride geçmek isterken arkasından gelen ve sol şeritte seyretmekte olan Orhan D., idaresindeki 70 BJ 487 plakalı Fiat marka kamyoneti fark edemeyince yandan çarparak ters döndü. Çarpışmanın şiddetiyle parçalanarak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Dede B. ile araçta bulunan Bedia B. ve E.B. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık görevlileri tarafından araç içerisinden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar daha sonra ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazadan sonra ters dönen otomobilin ön tarafında büyük çapta maddi hasar oluşurken, kaputu ve motor kısmındaki parçalar etrafa fırladı. Kaza nedeniyle Karaman-Ereğli yolunun gidiş yönüne göre tek şeridi trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla kapanan şerit yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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