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Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 13:04 | Son Güncelleme

MALATYA'da, otomobilin kontrolünden çıkması sonucu kamyonetle çarpışan Mehmet Özcan Karakuş, yaşamını yitirdi.

Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, otomobilin kontrolünden çıkması sonucu kamyonetle çarpışan Mehmet Özcan Karakuş, yaşamını yitirdi. Kazada 1 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Özcan Karakuş'un kullandığı 44 BA 116 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Selçuk Şahin yönetimindeki 04 AZ 947 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Karakuş ile kamyonetteki Cebrail Memur yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Mehmet Özcan Karakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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