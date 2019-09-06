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Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kamyonetle çarpışan tır takla attı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kamyonetle çarpışan tır takla attı. Tır, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör mevkisnde meydana geldi. 06 FY 1641 plakalı tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonetle çarpıştı. Kamyonete çarpmasıyla takla atan tır, elektrik direğine çarparak durabildi. İçecek yüklü tırın elektrik direğine çarpmasıyla çevrede bulunan ev ve iş yerlerinde elektrik kesintileri yaşandı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Suruç Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı
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