Kamyonetle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kavşakta kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sarhan B. idaresindeki 06 AC 3584 plakalı hafif ticari araç, Turan A. yönetimindeki 41 UM 253 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı çarpıştı. Kazada Serhan B. Araç içerisine sıkışırken, kamyon sürücüsü Turan A. Yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Serhan B. Sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulanslarda yapılan yaralılardan Serhan B. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Turan A. ise Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ile ilgili inceleme başlattı.



