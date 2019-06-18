Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

TİREBOLU (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Kuzgun köyünde meydana geldi. Tirebolu'dan Doğankent yönüne giden Ahmet Tırınk (69) yönetimindeki 16 ABM 11 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Uğur Uzun (28) yönetimindeki 33 EDF 05 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Uğur Uzun yönetimindeki kamyonet savrulurken, 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki yaralı hastanelere kaldırıldı. Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Tırınk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücü Uzun’un tedavisi ise Görele Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

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