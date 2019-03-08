Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karaman‘da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fikret H. yönetimindeki 70 HC 409 plakalı kamyonet ile İbrahim G. idaresindeki 06 FZ 8982 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim G., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

