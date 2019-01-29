Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Rize’de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sezgin Cürebal idaresindeki 61 BT 964 plakalı otomobil, İslampaşa Mahallesi Menderes bulvarı mevkisinde karşı yönden gelen Lokman Koçali idaresindeki 53 BA 240 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücü Sezgin ve Lokman Koçali’nin kullandığı araçta bulunan Hüseyin Peçe de yaralandı. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7 aylık kabus: Hayatımız karardı!
CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum