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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 08:00 | Son Güncelleme

BURSA'da, sebze yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3’ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralı

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- BURSA'da, sebze yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3’ü çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi’nde meydana geldi. Muhammed Elmecariş (25) yönetimindeki 16 JC 572 plakalı sebze yüklü kamyonet, Celil Şen yönetimindeki K 7026 BB Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup trafik ışığına ve ağaçlara çarpan kamyonetteki sürücü Elmecariş'in eşi Şifa (25) ile çocukları Mariya (5), Şahin (3), Yakin (1) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza sonrası yola saçılan sebzeler, belediye ekiplerince temizlendi.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralıKamyonetle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralıKamyonetle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralıKamyonetle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralı

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