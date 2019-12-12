HABER

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 21:03 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yaşar Çolak (46), Emine Çolak (44), Sıdıka Çolak (77) ve Serpil Karatepe (38) yaşamını yitirdi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yaşar Çolak (46), Emine Çolak (44), Sıdıka Çolak (77) ve Serpil Karatepe (38) yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Ankara yolunun Emirdağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Cihan Ünal'ın (21) kullandığı 77 AG 606 plakalı kamyonetle Yaşar Çolak yönetimindeki 35 HAR 95 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.Kazada sürücü Yaşar Çolak ile aynı araçtaki Emine Çolak, Sıdıka Çolak ve Serpil Karatepe, olay yerinde, yaşamını yitirdi. Adem Karatepe ile diğer aracın sürücüsü Cihan Ünal ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettiği yaralılardan Cihan Ünal’ı Emirdağ Devlet Hastanesi’ne, Adem Karatepe’yi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi morga konuldu.

FOTOĞRAFLI

Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Erdoğan’dan İmamoğlu’na Kanal İstanbul TepkisiErdoğan’dan İmamoğlu’na Kanal İstanbul Tepkisi
Köprüden rayların üzerine atladıKöprüden rayların üzerine atladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.