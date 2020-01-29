HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonetle panelvan araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kamyonetle panelvan araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 23:01 | Son Güncelleme

Başakşehir’de kamyonetle panelvan aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Başakşehir’de kamyonetle panelvan aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada kamyonette sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Ispartakule Tem Güney yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift yönlü olarak kullanılan yan yolda, sürücüsü öğrenilemeyen 34 VNU 47 plakalı kamyonet ile 34 FKZ 15 plakalı panelvan aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralarSayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa Kırkağaç'ta AFAD çadırından gelin çıktı

Deprem bölgesinde AFAD çadırından gelin çıktı

İstanbul Valiliğinden "Pendik'te kapısına çarpı işareti konulan evler" açıklaması

Pendik'te kapısına çarpı işareti konulan evlerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Türkiye'den Macron'un Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Denizli'de çok acı olay! Oğlu babasını evinde ölü olarak buldu

Eve gelen oğlu acı gerçekle yüzleşti!

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş koronavirüs açıklaması!

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.