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KAMYONETLE TEKSTİL ÜRÜNÜ HIRSIZLIĞI KAMERADA; 6 KİŞİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

İstanbul'da kiraladıkları kapalı kasa kamyonetlerle yaklaşık 350 bin lira değerinde tekstil ürünü çaldıkları ileri sürülen çete üyesi 6 kişi yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)

İstanbul'da kiraladıkları kapalı kasa kamyonetlerle yaklaşık 350 bin lira değerinde tekstil ürünü çaldıkları ileri sürülen çete üyesi 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bağcılar'da kapalı kasa kamyonetle gelen kişilerin tekstil ürünleri çaldıkları şikayetleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Esenyurt'ta 19 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde şüphelilerin bulunduğu otomobil takibe alındı. Otomobildeki 4 şüpheli, kovalamacanın ardından Mahmutbey gişeler yanyolda yakalanarak gözaltına alındı. Bunların ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı çetenin üyesi 2 kişiyi daha kiraladıkları kapalı kasa kamyonet ile birlikte gözaltına aldı. Kamyonette çalındığı tespit edilen 90 bin lira değerinde iplik ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek işlemleri yapılan çete lideri olduğu ileri sürülen Saadettin B.(44), üyeleri Burak G.(26), Erdal Ç.(25), Serdar Y.(31), Onur G.(25) ve Doğan G.(29)'nin, kendilerini "şampiyonlar ligi" olarak adlandırdıkları iddia edildi. Şüphelilerin, işyerlerinden çaldıkları tekstil ürünlerini kiraladıkları ve ayakkabı boyasıyla plakalarını değiştirdikleri kapalı kasa kamyonetlerle taşıdıkları belirlendi. Şüphelilerden yapılan arşiv taramasında, Saadettin B.'nin 29, Burak G.'nin 32, Erdal Ç.'nin 45, Serdar Y.'nin 19, ve Onur G.'nin 22 suç kaydı olduğu belirtildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelilerin hırsızlık yapmak için siyah renkli kapalı kasa kamyonetle olay yerine gelmeleri, araçlarını hırsızlık için geldikleri işyerlerine yanaştır ve araçlarından inmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

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