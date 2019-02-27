HABER

Kamyonetlerde yük ile birlikte insan taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Kilis’te, yük taşımacılığı yapan bazı kamyonetlerde yük ile birlikte insanlarda taşınırken hem tehlikeli hem de ilginç görüntülere sahne oluyor.Kilis’te ev ile iş yerlerine malzeme, eşya taşıyan kamyonetler, kasasında yük ile birlikte insanları da aynı şekilde kamyonet kasasında taşıması vatandaşlar, şaşkın gözlerle bu taşımacılığı hayretler içerisinde izliyor.

Kamyonetlerde yük ile birlikte insan taşınıyor

Kilis’te, yük taşımacılığı yapan bazı kamyonetlerde yük ile birlikte insanlarda taşınırken hem tehlikeli hem de ilginç görüntülere sahne oluyor.
Kilis’te ev ile iş yerlerine malzeme, eşya taşıyan kamyonetler, kasasında yük ile birlikte insanları da aynı şekilde kamyonet kasasında taşıması vatandaşlar, şaşkın gözlerle bu taşımacılığı hayretler içerisinde izliyor. Kamyonet kasasında insan taşımanın suç olmasına rağmen eşyalar ile birlikte aynı anda seyir eden vatandaşlar adete ölüme davetiye çıkarıyor.

Kamyonetlerde yük ile birlikte insan taşınıyor

Kamyonetlerde yük ile birlikte insan taşınıyor

Kamyonetlerde yük ile birlikte insan taşınıyor

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
Avukat Toprak: "15 Temmuz ve 28 Şubat darbeleri ’kardeş darbeler’dir"Avukat Toprak: "15 Temmuz ve 28 Şubat darbeleri ’kardeş darbeler’dir"
Çin oyunu Tangram Afyonkarahisar’dan Almanya’ya ihraç edilecekÇin oyunu Tangram Afyonkarahisar’dan Almanya’ya ihraç edilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'daki 'koku' soruşturmasında 1 gözaltı

Tuzla'daki 'koku' soruşturmasında 1 gözaltı

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı! Yerine Aysel Kandemir getirildi

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kadın gözaltına alındı

ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kadın gözaltına alındı

DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı

Firari yüzbaşı, havalimanında sahte kimlikle yakalandı

Firari yüzbaşı, havalimanında sahte kimlikle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.