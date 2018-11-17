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Kamyonetleri bozulunca gece sokakta kalan 16 kişilik aileye esnaf sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

İZMİR'den Adana'ya giderken, Afyonkarahisar'da kapalı kasa kamyoneti bozulan 16 kişilik mevsimlik işçi aileye esnaf yardım elini uzattı.

Kamyonetleri bozulunca gece sokakta kalan 16 kişilik aileye esnaf sahip çıktı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- İZMİR'den Adana'ya giderken, Afyonkarahisar'da kapalı kasa kamyoneti bozulan 16 kişilik mevsimlik işçi aileye esnaf yardım elini uzattı. Maddi durumu iyi olmadığı için gece dondurucu soğukta sokakta kalan 5 çocuklu aileyi, esnaf Tamer Kayışçıoğlu ve arkadaşları iş yerine götürüp, ısınmalarını sağladı, yiyecek ikramında bulundu. Ailenin büyüğü Ramazan Dalaman, kendilerine yardım eden esnafa teşekkür ederken, "Sağ olsun bu ağabeyler nasıl haber aldılarsa 6 arabayla geldiler. Hepimizi buraya taşıdılar ve yardımcı oldular" dedi.
İzmir'den Adana'ya giden 5'i çocuk, 16 kişilik ailenin kapalı kasa kamyoneti dün gece Afyonkarahisar'da arıza yaptı. 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanenin önüne çekilen aracın motor arızası yaptığı ve sorunun kısa sürede çözülemeyeceğini öğrenen Adana'ya mandalina toplamaya giden aile, maddi durumu iyi olmadığı için geceyi tamirhanenin önünde geçirmeye karar verdi. Ailenin durumunu gören esnaf, Afyonkarahisar Belediyesi zabıta ekipleri ve polise haber verdi. Tamirhanenin önünde kalan ailenin fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği gece vakti ailenin yaşadıklarını sosyal medyada gören yardımseverler seferber oldu.
AİLEYİ İŞ YERİNE GÖTÜRDÜ
Sanayi sitesinde esnaf Tamer Kayışçıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte aileyi kendi iş yerine götürdü. Kayışçıoğlu ve arkadaşları burada ailenin ısınmasını sağladı, yiyecek ve içecek verdi. Tamer Kayışçıoğlu'nun iş yerinde konaklamayı sürdüren ailenin yanına sabah saatlerinde Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yetkilileri geldi. Ailenin barınma ihtiyacının SYDV tarafından karşılanacağı belirtildi.
4 TAMİRCİYE GİTTİM
Baba Ramazan Dalaman, araçlarının Afyonkarahisar'a 30 kilometre kala bozulduğunu belirterek, arIzanın giderilmesi için 4 tamirciye başvurduğunu söyledi. Dalaman, "Afyonkarahisar sanayisine aracımızı çektik. Aracımızı tamir etmesi için 4 tamirci getirdik. Aracın arızasını gideremediler. Hatta 'Geç oldu, sabah bakalım' dediler. Dükkanın önünü boş görünce 'Bu akşam burada idare edelim' dedik. Sırtımıza battaniyeyi aldık ve dükkanın önünde yatmak istedik. Orada kalacağımızı güvenlik arkadaşlara söyledik. Daha önce dükkan sahibine kalmak istediğimizi söyledik. Ama maalesef kabul etmedi. Biz de 'Hiç olmazsa burada barınalım' dedik. Sabah aracımızı yaptırıp, gideceğimizi söyledik. Güvenlik bize 'Tamam kalabilirsiniz' dedi. Aradan birkaç saat sonra yani 01.30 sıralarında aracın önünde oturuyordum. Güvenlik geldi ve cama vurdu, beni kaldırdı. Bize burayı terk etmemizi söyledi. Biz de 'Neden terk edelim?' diye sorduk. Bu saatten sonra nereye gidebiliriz ? Bize aracı iterek sanayinin çıkışına götürmemizi söylediler. Bunu bize güvenlik söyledi. Fakat onlara da sanayi sitesi başkanı talimat vermiş" dedi.
'PARAMIZ OLSA OTELE GİDERDİK'
Kendilerine 'Otele niye gitmiyorsunuz?' diye serzenişte bulunanlar olduğunu anlatan Ramazan Dalaman, "Durumumuz olmuş olsa bu kadar vatandaşı burada yatırmam ve otele götürürüm. Daha sonra polisi aradım. İki memur ağabey geldi. Kimliklerimizi verdik ve sorgulama yaptı bizimle ilgili. Hiçbir sabıkamız çıkmadı. Polis ağabeyler güvenlikçilere rica etti. Bizde bir şey olmadığını söylediler. Polis ağabeyler, 'Bu akşam burada kalsınlar ve sabah araçlarını yaptırıp gitsinler' dedi. Dükkan sahibi 'Dükkanımın önünde yatamazsınız' dedi. Bize 1 metre ileriye gitmemizi söylediler. Yani sınır çektiler" diye konuştu.
'NEZARETTE KALMAK İSTEDİK'
Gelen polis ekiplerinden nezarette yatma talebinde bile bulunduklarını söyleyen Dalaman, şöyle dedi:
"Polis ağabeylere 'Bizi götürün nezarete koyun. Hiç olmazsa orada kalalım' dedik. Tabii ki suç işlememiş bir vatandaşın nezarete koyulmaması gerektiği için polis ağabeyler haklı. Fakat bize barınmak için bir yer gösterebilirlerdi. Sağ olsun bu ağabeyler nasıl haber aldılarsa 6 arabayla geldiler. Hepimizi buraya taşıdılar ve yardımcı oldular. Sıcak çayımızı ve yemeğimizi verdiler. Allah onlardan razı olsun. Şu an burada 16 kişi var. Eşim, oğullarım, damadım ve torunlarım var. Arabamızı yaptırıp yolumuza gideceğiz. Başka da bir işlemimiz yok bizim."
'SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜM'
Ramazan Dalaman ve ailesine yardım eden Tamer Kayışoğlu, ailenin fotoğrafını gece sosyal medyada gördüğünü ve hemen yanlarına geldiğini söyledi. Ailenin yanına gittiğinde güzel bir manzarayla karşılaşmadığını kaydeden Kayışoğlu, "Aile çocuklarıyla birlikte battaniyelerle yerde yatıyordu. Benden sonra sosyal medyadaki grupta paylaşılan fotoğrafı görünce 3-5 arkadaş daha sanayiye geldi. Aileyi hep beraber arabalarımıza alarak iş yerine getirdik. Burada sobayı yaktık ve karınlarını doyurduk" diye konuştu.
'VİCDANEN RAHATIM'
İki yaşındaki çocuğun sokakta yatmasına kimsenin kayıtsız kalamayacağını aktaran Kayışoğlu, aileye yaptıkları yardımdan dolayı vicdanen çok rahat olduğunu vurguladı. Kayışoğlu, ailenin halen yardım beklediğini belirterek, "Ailenin durumu yok. 5 kuruş paraları yok. Çalıştıkları yerden de paralarını alamamışlar. Biraz önce Kızılay'dan aradılar geleceğiz diye. Tabii kimse yardım etmese de biz buradayız. Gereken neyse yapar, aileyi göndeririz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetleri bozulunca gece sokakta kalan 16 kişilik aileye esnaf sahip çıktıKamyonetleri bozulunca gece sokakta kalan 16 kişilik aileye esnaf sahip çıktıKamyonetleri bozulunca gece sokakta kalan 16 kişilik aileye esnaf sahip çıktıKamyonetleri bozulunca gece sokakta kalan 16 kişilik aileye esnaf sahip çıktı

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