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Kamyonette 20 kilo skunk ele geçirildi: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

EDİRNE'de jandarma ekiplerince ihbar üzerine durdurulan bir kamyonette 20 kilo 100 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Kamyonette 20 kilo skunk ele geçirildi: 4 tutuklama

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de jandarma ekiplerince ihbar üzerine durdurulan bir kamyonette 20 kilo 100 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tayakadın köyü yakında bir kamyonetin şüpheli olduğu bildirilmesi üzerine harekete geçti. Köy girişinde durdurulan kamyonette yapılan aramada 20 kilo 100 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Olayla ilgili H.D, K.Ö., A.E.Ş. ve M.Ö. gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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