Kamyonette çakmak gazı tüpü patladı: 3 çocuk yaralı

Başkentte çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi, 801. sokaktaki bir gecekondunun bahçesinde park halinde bulunan A.S'ye ait 35 AD 2631 plakalı kamyoneteki Ş.S, B.U. ve E.E'nin ellerindeki çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonucu araçta bulunan 3 çocuğun vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocukları çevre hastanelere kaldırdı.

Gecekondunun bahçesine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri araçta inceleme yaptı.

