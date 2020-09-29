Kamyonette can pazarı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta duran bir kamyona arkadan gelen bir kamyonet çarptı. Karı koca ve küçük çocuklarının bulunduğu kamyonette sıkışan karı kocayı araçtan çıkarmak için itfaiye ekipleri dakikalarca mücadele verdi. Hafif yaralanan küçük çocukla ise çevreden gelen vatandaşlar ilgilendi.

Kaza saat 18.30 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Çeltikçi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhan H. (35) idaresindeki 77 BN 084 plakalı kamyonet ile Orhangazi’den Bursa istikametine doğru seyir halindeyken, Çeltikçi kavşağında kırmızı ışıkta duran Caner O. (45) idaresindeki 16 AS 420 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrasında hurdaya dönen kamyonette sürücü Orhan H. ile birlikte eşi A.H. (30) ve 2 yaşındaki kızları K.H. araç içinde sıkıştı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından ilk olarak araçtan küçük çocuk çıkarıldı. Araçta sıkışan karı koca için ise olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri dakikalar süren çalışma sonrasında karı kocayı güçlükle araç içinden çıkararak ambulanslara taşıdı.