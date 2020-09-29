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Kamyonette can pazarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 20:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta duran bir kamyona arkadan gelen bir kamyonet çarptı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta duran bir kamyona arkadan gelen bir kamyonet çarptı. Karı koca ve küçük çocuklarının bulunduğu kamyonette sıkışan karı kocayı araçtan çıkarmak için itfaiye ekipleri dakikalarca mücadele verdi. Hafif yaralanan küçük çocukla ise çevreden gelen vatandaşlar ilgilendi.
Kaza saat 18.30 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Çeltikçi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhan H. (35) idaresindeki 77 BN 084 plakalı kamyonet ile Orhangazi’den Bursa istikametine doğru seyir halindeyken, Çeltikçi kavşağında kırmızı ışıkta duran Caner O. (45) idaresindeki 16 AS 420 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrasında hurdaya dönen kamyonette sürücü Orhan H. ile birlikte eşi A.H. (30) ve 2 yaşındaki kızları K.H. araç içinde sıkıştı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından ilk olarak araçtan küçük çocuk çıkarıldı. Araçta sıkışan karı koca için ise olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri dakikalar süren çalışma sonrasında karı kocayı güçlükle araç içinden çıkararak ambulanslara taşıdı.

Küçük çocukla vatandaşlar ilgilendi
Kaza sonrası çeşitli yerlerinden yaralanan ve sürekli ağlayan minik çocukla ise yoldan geçen vatandaşlar kucağına alarak ilgilendi. İtfaiye ekiplerinin sedyesine yatırılan minik çocuğa yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı karı koca ve çocuk ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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