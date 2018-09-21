Kamyonette, demir profil üzerinde tehlikeli yolculuk

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, kamyonete yüklenen, kasadan büyük demir profil, üzerine de 1 kişinin oturmasıyla taşındı. Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi'nin bulunduğu bölgede, kamyonette kasadan taşan demir profilin yüklü olduğu görüldü. Hiçbir önlem alınmadan taşınan demir profilin üzerinde ise tutmak için birinin oturması dikkat çekti. Yoldan geçen sürücülerin görünce şaşkınlık yaşadığı kamyonetteki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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