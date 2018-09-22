Kamyonette demir profil üzerindeki yolculuğa 2 bin 59 lira ceza

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, kamyonete yüklenen demir profil üzerinde yolculuk yaptıran kamyonet sürücüsüne 2 bin 59 lira para cezası kesildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi'nin bulunduğu bölgede, kamyonette kasadan taşan demir profilin yüklü olduğu görüldü. Hiçbir önlem alınmadan taşınan demir profilin üzerinde ise tutmak için birinin oturması dikkat çekti. Yoldan geçen sürücülerin görünce şaşkınlık yaşadığı kamyonetteki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 N 6809 plakalı kamyonetin sahibi Erkan Çapar’ı kısa sürede buldu. Ekipler, sürücü Çapar'a 'yük üzerine yolcu bindirmek', 'yükü dökülecek şekilde taşımak' suçlarından toplamda 2 bin 59 lira para cezası kesti.
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