HABER

Kamyonette demir profil üzerindeki yolculuğa 2 bin 59 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

KONYA'da, kamyonete yüklenen demir profil üzerinde yolculuk yaptıran kamyonet sürücüsüne 2 bin 59 lira para cezası kesildi.  Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi'nin bulunduğu bölgede, kamyonette kasadan taşan demir profilin yüklü olduğu görüldü. Hiçbir önlem alınmadan taşınan demir profilin üzerinde ise tutmak için birinin oturması dikkat çekti.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, kamyonete yüklenen demir profil üzerinde yolculuk yaptıran kamyonet sürücüsüne 2 bin 59 lira para cezası kesildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi'nin bulunduğu bölgede, kamyonette kasadan taşan demir profilin yüklü olduğu görüldü. Hiçbir önlem alınmadan taşınan demir profilin üzerinde ise tutmak için birinin oturması dikkat çekti. Yoldan geçen sürücülerin görünce şaşkınlık yaşadığı kamyonetteki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 N 6809 plakalı kamyonetin sahibi Erkan Çapar’ı kısa sürede buldu. Ekipler, sürücü Çapar'a 'yük üzerine yolcu bindirmek', 'yükü dökülecek şekilde taşımak' suçlarından toplamda 2 bin 59 lira para cezası kesti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Fabrikayı kundaklamaya çalışan genç gözaltındaFabrikayı kundaklamaya çalışan genç gözaltında
Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (5)Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.