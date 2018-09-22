Kamyonette demir profil üzerindeki yolculuğa 2 bin 59 lira ceza

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, kamyonete yüklenen demir profil üzerinde yolculuk yaptıran kamyonet sürücüsüne 2 bin 59 lira para cezası kesildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi'nin bulunduğu bölgede, kamyonette kasadan taşan demir profilin yüklü olduğu görüldü. Hiçbir önlem alınmadan taşınan demir profilin üzerinde ise tutmak için birinin oturması dikkat çekti. Yoldan geçen sürücülerin görünce şaşkınlık yaşadığı kamyonetteki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 N 6809 plakalı kamyonetin sahibi Erkan Çapar’ı kısa sürede buldu. Ekipler, sürücü Çapar'a 'yük üzerine yolcu bindirmek', 'yükü dökülecek şekilde taşımak' suçlarından toplamda 2 bin 59 lira para cezası kesti.
Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı
İsmail Devrim neden intihar etti? Kocaeli Valiliği'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi
Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum