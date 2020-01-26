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Kamyonette piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde jandarmanın durdurduğu kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan'dan getirilen çok sayıda piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele geçirildi.

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde jandarmanın durdurduğu kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan'dan getirilen çok sayıda piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı ele geçirildi.
İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'dan getirilen 21 piton, 43 mandarin ördeği ve 4 sakarca kazı ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken, hayvanlara el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvanlar koruma altına alınarak, hayvanat bahçelerine teslim edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

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