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Kamyonette sıkışan 3 kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

BİTLİS- Diyarbakır Karayolu'nda TIR'a arkadan çarpan kamyonette sıkışan 3 kişi, ihbar üzerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kamyonette sıkışan 3 kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS- Diyarbakır Karayolu'nda TIR'a arkadan çarpan kamyonette sıkışan 3 kişi, ihbar üzerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Bitlis- Diyarbakır Karayolu'nun 15'inci kilometresinde maydana geldi. İddiaya göre Hekim Esen yönetimindeki 02 AR 221 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 13 KB 998 plakalı TIR'a akradan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Hekim Esen ve yanındaki Osman ile Mustafa Nas, ekiplerin çalışması sonucu yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerine ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, daha sonra Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kamyonette sıkışan 3 kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardıKamyonette sıkışan 3 kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardıKamyonette sıkışan 3 kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardı

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