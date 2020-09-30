HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonette sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Kamyonette sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 22.

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NZ 041 plakalı Ford Transit kamyonet, önünde seyreden römork takılı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında kamyonette bulunan Osman Erseçkin bulunduğu yerde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yaralı, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilirYüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
2020 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı!2020 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Diğer Haberler
Zonguldak'ta korkunç olay! Kahvaltı yaptığı çifti öldürüp intihar etti
Kahvaltı yaptığı çifti öldürüp intihar etti
Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Eğlenmek için Denizli'ye geldiler, araçları bozulunca motosiklet çalıp Afyonakrahisar'a döndüler
Eğlenmek için Denizli'ye geldiler, araçları bozulunca motosiklet çalıp Afyonakrahisar'a döndüler
Duygu Delen'in ölümünde yeni gelişme: Balkondan atıldığı netlik kazandı
'Balkondan atıldığı netlik kazandı'
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.