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Kamyonetteki 17 kilo eroini 'Rexo' buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

VAN'da polisin durdurduğu kamyonette dedektör köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, kasa altına gizlenmiş 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN'da polisin durdurduğu kamyonette dedektör köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, kasa altına gizlenmiş 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale - Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenerek kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan detaylı aramada, kamyonetin kasa altındaki gizli bölmede 34 paket halinde 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilin eroinle ilgili E.K. ve Ş.K. gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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