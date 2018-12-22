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Kamyonetteki cinayette 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 15:00 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Murat Barış Dikbıyık'ın(26) bir kamyonetin içerisinde başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kamyonetteki cinayette 5 gözaltı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Murat Barış Dikbıyık'ın(26) bir kamyonetin içerisinde başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, gece Beylikbağı Mahallesi 427 Sokak'ta meydana geldi. Park halinde bulunan 41 UD 019 plakalı bir yemek şirketine ait kamyonetin içerisinde Murat Barış Dikbıyık ile kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmada yemek şirketinde şoför olarak çalışan Murat Barış Dikbıyık'a, pompalı tüfek ve tabanca ile ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın başından vurulduğunu ve hayatını kaybetiiğini belirledi. Murat Barış Dikbıyık'a pompalı tüfek ile yakın mesafeden ateş edildiği, ayrıca kamyonete 4 kurşunun isabet ettiği tespit edildi. Olay yerinden yapılan incelemenin ardından Murat Barış Dikbıyık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis olayla ilgili yürüttüğü çalışma sonunda İ.K., K.Ö., Z.K., H.V.Ö. ve M.G. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden İ.K.'nın olay sırasında bir merminin çenesini sıyırıp geçmesi nedeniyle yaralandığı ve tedavi için gitiiği Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yakalandığı öğrenildi.
Olaydan hemen sonra öldürülen kişi olduğu zannedilen Serhan Kaya'nın ise kısa süre Murat Barış Dikbıyık ile birlikte olduğu ardından yanından ayrıldığı belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Kamyonetteki cinayette 5 gözaltıKamyonetteki cinayette 5 gözaltıKamyonetteki cinayette 5 gözaltı

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