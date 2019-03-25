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Kamyonetteki kerestenin üzerinde yatarak yolculuk yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

SAKARYA'da kereste yüklü kamyonetin kasasında yatarak yolculuk yapan inşaat işçisi görenleri şaşırttı.

Kamyonetteki kerestenin üzerinde yatarak yolculuk yaptı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA'da kereste yüklü kamyonetin kasasında yatarak yolculuk yapan inşaat işçisi görenleri şaşırttı.
Adapazarı çevre yolunda seyir halinde olan kamyonetin kasasında inşaat kalıp malzemelerinin üzerine yatan işçiyi görenler şaşkınlık yaşadı. İşçinin trafikte seyir halinde olan kamyonetin üzerinde ellerini başının arkasına koymuş halde yatması çevredekileri korkuttu. O anları görüntüleyen kişi, "İnanmıyorum" yorumunda bulundu.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetteki kerestenin üzerinde yatarak yolculuk yaptı

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