Kamyonetteki madeni yağ tenekelerinden kaçak sigara çıktı

Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)- VAN'da polis tarafından bir kamyonette yapılan aramada 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine gizlenmiş toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Ekiplerin kamyonette yaptığı aramada, 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.A., hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

