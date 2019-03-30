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Kamyonetteki madeni yağ tenekelerinden kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

VAN'da polis tarafından bir kamyonette yapılan aramada 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine gizlenmiş toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)- VAN'da polis tarafından bir kamyonette yapılan aramada 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine gizlenmiş toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Ekiplerin kamyonette yaptığı aramada, 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.A., hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

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