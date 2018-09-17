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Kamyonetteki makine parçasından 47 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

İZMİT'te, polisin durdurduğu bir kamyonetin kasasındaki silindir şeklindeki makine parçası açıldığında içerisinden 47 kilo eroin çıktı.

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, polisin durdurduğu bir kamyonetin kasasındaki silindir şeklindeki makine parçası açıldığında içerisinden 47 kilo eroin çıktı. Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda İstanbul'a gitmekte olan bir kamyoneti takibe alarak durdurdu. Kamyonet yol üzerindeki bir dinlenme tesisine çekildi. Kamyonetin kasasında bulunan silindir şeklindeki makine parçası aşağı indirildi. Narkotik köpeği tepki verince makine parçası söküldü. Makine parçasının içerisine gizlenen 90 paket halinde 47 kilo eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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