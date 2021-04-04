Kamyonetteki telefonu çalınan kişi: Bir ekmek bana 5 bin TL'ye mal oldu

İlçeye bağlı Şehitlertepesi Mahallesi'nde marketten ekmek almaya giden Mesut Yılmaz, kamyoneti park ettikten sonra kapılarını kilitlemeden markete girdi. Kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi, kamyonetin kapısını açarak koltuktaki cep telefonunu çalıp, kaçtı. Ekmek aldıktan sonra kamyonetine binen ve cep telefonunun çalındığını fark eden Yılmaz, polise gidip, şikayetçi oldu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yılmaz, "Bir ekmek bana 5 bin TL'ye mal oldu" dedi.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. (DHA)





