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Kamyonetteki yangına damacana ve hortumlu müdahale!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 11:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da park halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Pazarcı esnafı ise araçlarını söndürebilmek için hortum, damaca ve yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte kontrol altına alındı.

Kamyonetteki yangına damacana ve hortumlu müdahale!

Olay, saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Bademlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde olan bir kamyonetin kupasında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Yangının büyümesi üzerine alevler bir anda kupayı sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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O esnada kamyonetin sahibi olan pazarcı esnafı ellerindeki hortum, damacana ve yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Dakikalarca bu şekil müdahalede bulunan pazarcılar yangını söndürmekte başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip, kupaya yaptığı müdahale sonucu yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle vatandaşlar bir süre panik yaşarken, trafik ise tek taraflı olarak durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu soğutma çalışmaları yapılırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)


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