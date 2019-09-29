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Kamyonetten atıldığını iddia eden 4 çocuk annesi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

ADANA'da eşi Mehmet S.

Kamyonetten atıldığını iddia eden 4 çocuk annesi yaralandı

ADANA, (DHA)- ADANA'da eşi Mehmet S. (36) tarafından seyir halindeki kamyonetten atıldığını iddia eden 4 çocuk annesi Sıddık E. (31) yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Batman'dan Adana'ya gelen Sıddık E. ve Mehmet S. burada bir yakınlarının kamyonetine bindi. Kamyonetin kasasına oturan Sıddık E. bir süre sonra düştü. Ağır yaralanan Sıddık E. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sıddık E., ilk ifadesinde kendisini kamyonetten, eşi Mehmet E.'nin attığını söyledi. Gözaltına alınan Mehmet S., suçlamayı kabul etmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonetten atıldığını iddia eden 4 çocuk annesi yaralandıKamyonetten atıldığını iddia eden 4 çocuk annesi yaralandı

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